От этого многое зависит. Четыре типа привязанности и как они влияют на отношения

Тип привязанности, сформированный в детстве, определяет дальнейшую судьбу человека.

В середине прошлого столетия, в конце Второй мировой войны, английский психиатр и психоаналитик Джон Боулби, изучая развитие ребенка, заметил то, что действительно важно и может повлиять на всю дальнейшую жизнь. Он наблюдал за детьми, которые остались без родителей. Эти дети были накормлены, хорошо одеты, о них заботились, но при этом они хуже развивались, чем те дети, которые жили в семьях, где есть мама и папа. Теория привязанности, которую в итоге разработал Боулби, произвела настоящую революцию: мамам даже начали давать более длинные отпуска по уходу за младенцами, чтобы они напитывали их своей любовью и заботой. То есть именно родители создают фундамент, на котором ребенок строит доверие к миру. И тип привязанности, сформированный в детстве, влияет на дальнейшую судьбу человека, а именно — на его умение строить отношения с другими.

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Какие виды привязанности существуют и как каждый из них влияет на отношения

Всего выделяют четыре типа привязанности.

Безопасная

Человек с безопасным типом привязанности имел в детстве любящих родителей, на которых можно было положиться в любой момент. Они удовлетворяли все его базовые потребности. Став взрослыми, такие люди, скорее всего, будут строить здоровые отношения. Они легко сближаются с другими людьми, доверяют им и в целом миру. Мир для них не враждебный, а родной. В жизни людей с этим типом привязанности мало пространства для домыслов — они знают, что любящие их люди, партнер или друзья, никуда внезапно не исчезнут.

Амбивалентная

Родители детей с амбивалентным типом привязанности не всегда могли уделить им много времени. Они путешествовали или все время были в работе. Став взрослыми, такие люди часто романтизируют отношения и обстоятельства. Им легче жить в фантазиях. В отношениях они навязчивы, требуют внимания и постоянно думают о том, что их бросят и они останутся одинокими.

Избегающий

В детстве родители часто отвергали потребности ребенка, не удовлетворяли их, поэтому со временем ребенок просто перестал о них говорить. Он либо закрывается в себе и живет в своих фантазиях, либо очень рано становится независимым. В отношениях люди, которые имеют избегающий тип привязанности, обычно эгоистичны и холодны, они стремятся к самостоятельности и независимости. Они эмоционально отстранены в отношениях, боятся привязываться, и даже когда партнер хочет уйти, не покажут свои настоящие эмоции.

Тревожно-избегающий

Люди с этим типом привязанности имеют расхождение: с одной стороны, они хотят принадлежать и любить, а с другой — стремятся защитить себя. Они часто непредсказуемы, а их жизнь в отношениях — это постоянные взлёты и падения.

Чтобы построить здоровое партнерство, важно исследовать себя. Зная тип привязанности свой и партнера, можно находить компромиссы и расти в отношениях.

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