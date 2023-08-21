Пока проблемы не вышли из-под контроля. Как сделать чекап ваших отношений

Ответьте на эти 10 вопросов, чтобы выяснить, в каком состоянии ваш союз



Вы наверняка знаете таких людей, которые тянут с походом к врачу, пока не окажутся в полушаге от смерти, и даже тогда их приходится уговаривать. И конечно, когда они, наконец, окажутся в кабинете врача или отделении скорой помощи, кто-то в белом халате скажет: «Если бы только вы пришли раньше, многого из этого можно было бы избежать».



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Такое же избегание — откладывание до последнего — может быть еще более настойчивым, когда дело касается отношений. Часто знакомясь с парами, которые приходят на консультации, я чувствую и, возможно, иногда говорю, то же, что и те врачи скорой помощи: «Похоже, что этим проблемам уже не один год. Один из вас (а чаще всего вы оба) уже давно несчастны, много лет назад перестали считать себя парой и оставили себе лишь роль родителей или живете параллельными жизнями, — если бы вы только пришли раньше».

Противоядием от всего этого служит то, на чем ваш врач, скорее всего, настаивал на протяжении многих лет: проявляйте инициативу и приходите на регулярные осмотры, чтобы мы могли оценивать работу вашего организма, выявлять проблемы и устранять их до того, как они выйдут из-под контроля.

Вот 10 вопросов, которые помогут сделать в точности то же самое — оценить здоровье ваших отношений.