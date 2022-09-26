Вы можете быть счастливы уже сегодня. Как?

Амбициозные люди никогда не чувствуют удовлетворения тем, что уже достигнуто, — но в этом нет ничего хорошего

Удовлетворенность в краткосрочном плане и жажда большего в отдаленной перспективе.



Так я живу в последние несколько лет. Мне нравится эта жизненная позиция, потому что она вдохновляет меня совершенствоваться со временем, а также напоминает, что нужно быть довольным своей нынешней жизнью. В мире, одержимом стремлением к большему, это непросто.

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Раньше я не чувствовал этой краткосрочной удовлетворенности. Сколько себя помню, я всегда мечтал о лучшей жизни.

Я хотел получить больше дипломов, прочесть больше книг, заработать больше денег, посетить больше стран, нарастить больше мышц, пробежать больше километров и так далее.

Всегда было что-то большее. Получив аттестат о среднем образовании, я отнесся к этому безразлично. Я сказал: «Колледж — вот что по-настоящему круто». Так что я поступил в колледж и окончил его, но и это оставило меня равнодушным. «Нужна магистерская степень».

Быть недовольным — проще всего на свете

Это было неадекватной реакцией, потому что среди своих близких родственников я был первым, кто окончил колледж. Моя семья пришла на церемонию вручения дипломов, и родители были очень счастливы.

Я не такой человек, который любит торжественно отмечать то, что нравится отмечать большинству. Для меня это было всего лишь частью процесса. Пока другие веселились на выпускном, я готовился к следующему большому событию.

В то время моей целью было продолжить образование. Но к моменту получения степени магистра, это меня уже совершенно не волновало, и я не пошел на церемонию. Я начал заниматься бизнесом, и это было важнее, чем отпраздновать получение клочка бумаги.

Вы можете быть счастливы сегодня, даже если амбициозны

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