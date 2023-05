Певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет

Американская и швейцарская певица Тина Тернер скончалась в среду, 24 мая, в возрасте 83 лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее представителя.

Певица умерла в своем доме в швейцарском Кюснахте неподалеку от Цюриха после продолжительной болезни.

В декабре 2022 года в возрасте 62 лет умер младший сын певицы Ронни. Ее старший сын Крейг покончил с собой в 2018 году в возрасте 59 лет. У певицы остались два приемных сына бывшего супруга Айка Тернера, Айк-младший и Майкл.

В 2013 году Тина Тернер перенесла инсульт, а спустя три года у нее обнаружили онкозаболевание — рак кишечника. На фоне принятия гомеопатических препаратов у певицы развилась почечная недостаточность, в 2017 году ей пришлось прибегнуть к трансплантации. Донором стал ее второй супруг Эрвин Бах, с которым они поженились в 2013 году после 27 лет совместной жизни.



Тина Тернер (Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года в Натбуше, Теннесси. Ее отец работал управляющим на ферме, а мать ушла из семьи, когда Тине было 11 лет. В подростковом возрасте она переехала к матери в Сент-Луис.

Как пишет Reuters, на певицу обратил внимание лидер группы Kings of Rhythm Айк Тернер, когда она схватила микрофон на его шоу в Сент-Луисе в 1957 году. Они записали вместе хит A Fool In Love и позже поженились. Певица рассказывала, что Тернер часто избивал ее во время их сотрудничества и супружеской жизни. Она развелась с мужем 1978 году, после чего добилась еще большего успеха как сольная исполнительница.

Певица удостоилась восьми премий Грэмми, шести из них — в 1980-х. В тот период многие ее песни попали в топ-40, в том числе Typical Male, The Best, Private Dancer и Better Be Good to Me. Она получила титул Королевы рок-н-ролла.

Reuters называет альбом Private Dancer кульминацией карьеры певицы — было продано более 200 миллионов пластинок.

Тина Тернер также известна ролью в третьей части франшизы Безумный Макс Под куполом грома (1985 год) и рок-опере The Who 1975 года Томми.

В 2021 году на HBO вышел документальный фильм Тина о жизни певицы.