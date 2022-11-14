Квадрокоптер Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly MoreCombo будут закуплены на собранные в рамках благотворительной инициативы Твій Голос на аерозасоби для розвідки 3 миллиона гривен. Львиную долю суммы на обеспечение бригады ВСУ оборудованием аэроразведки внес народный тренер проекта Голос країни 12, бизнесмен и меценат Андрей Мацола, часть собрали зрители.



Об этом говорится на странице Голосу країни в Facebook.

«Благотворительная инициатива Твій Голос на аерозасоби для розвідки завершена: к доброму делу приобщились зрители Голосу країни и тренер команды Другий Шанс, меценат Андрей Мацола. Своим вкладом в сумме 2 миллиона 600 тысяч гривен Андрей Мацола полностью закрыл благотворительный сбор», — сообщают организаторы акции.

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Сбор проводил Голос країни совместно с dobro.ua и фондом помощи армии Повернись живим. Зрителям телепроекта удалось собрать около 400 тысяч гривен; сумму, которой не хватало, 2,6 миллиона, добавил Мацола.

На собранные средства уже на этой неделе будет приобретен полный комплект аэросредств для бригады ВСУ на передовой — квадрокоптер Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly MoreCombo общей стоимостью 3 миллиона гривен. «Такие птички помогут нашим воинам эффективно освобождать Украину от оккупанта», — утверждают в Голосі країни.

Дроны и квадрокоптеры — приоритетная потребность украинских разведчиков, отметил Андрей Мацола. «Сегодня у всех нас одна цель и одна мечта — это наша общая победа, поэтому приближаем ее вместе», — написал бизнесмен в своем Facebook.

Мацола помогает армии с начала полномасштабного вторжения — закупает и передает снаряжение, вооружение, транспорт на фронт, а также занимается обеспечением жильем украинцев, лишившихся дома из-за войны.

Предприниматель выступил инициатором возвращения в эфир шоу Голос країни 12, он тренер команды Другий шанс (вместе с Александрой Зарицкой, KAZKA). Финал Голосу країни состоится 20 ноября.