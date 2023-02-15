«Закройтесь». Злая Адель на Супербоуле стала мемом

15 февраля, 20:51
Поделиться:
Адель стала мемом (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Адель стала мемом (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Британская певица Адель насмешила Сеть своим злым и раздраженным выражением лица на Супербоуле.

Накануне одного из главных спортивных событий года Адель заявила, что приедет на игру исключительно ради того, чтобы посмотреть выступление Рианны, передает New York Post.

Видео дня

Певица появилась в VIP-секции и демонстрировала безразличие к тому, что происходит на стадионе, но перед выступлением Рианны эмоционально обратилась к своему бойфренду Ричу Полу и его собеседнику с требованием «заткнуться».

https://www.youtube.com/embed/fVk39_eynsc

В вирусном видео можно увидеть, как она жестом приказала мужчинам, громко разговаривавшим возле нее, замолчать и не мешать ей смотреть выступление Рианны.

В результате Адель стала мемом. Ее поведение насмешило пользователей твиттера, которые активно постили ее видео с Супербоула.

https://twitter.com/legendaryadkins/status/1624960386616131584?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624960386616131584%7Ctwgr%5E4489d01597e94821582fb6b7a906d7a00d6561f9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnypost.com%2F2023%2F02%2F13%2Fadele-becomes-a-meme-during-rihannas-super-bowl-halftime-show%2F
https://twitter.com/AdeleAccess/status/1624941878545113088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624941878545113088%7Ctwgr%5E4489d01597e94821582fb6b7a906d7a00d6561f9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnypost.com%2F2023%2F02%2F13%2Fadele-becomes-a-meme-during-rihannas-super-bowl-halftime-show%2F
https://twitter.com/arianatorswildt/status/1624924773850693632
https://twitter.com/adeledrinkswine/status/1624976365169815552
https://twitter.com/slut4lwtz/status/1625626332284563468
Читайте также:
https://www.youtube.com/embed/Vz_aTPLzoo0
Редактор: Вероника Шмитт

Теги:   Мемы Адель Супербоул

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X