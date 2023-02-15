«Закройтесь». Злая Адель на Супербоуле стала мемом

Британская певица Адель насмешила Сеть своим злым и раздраженным выражением лица на Супербоуле.

Накануне одного из главных спортивных событий года Адель заявила, что приедет на игру исключительно ради того, чтобы посмотреть выступление Рианны, передает New York Post.

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Певица появилась в VIP-секции и демонстрировала безразличие к тому, что происходит на стадионе, но перед выступлением Рианны эмоционально обратилась к своему бойфренду Ричу Полу и его собеседнику с требованием «заткнуться».

В вирусном видео можно увидеть, как она жестом приказала мужчинам, громко разговаривавшим возле нее, замолчать и не мешать ей смотреть выступление Рианны.

В результате Адель стала мемом. Ее поведение насмешило пользователей твиттера, которые активно постили ее видео с Супербоула.