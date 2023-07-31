Скандировали «Шакира!». Жерара Пике жестко освистали на вечеринке в Мадриде
Жерара Пике освистали в клубе из-за Шакиры (Фото:shakira/Instagram)
Испанского футболиста Жерара Пике жестко освистали на вечеринке в Мадриде, организованной по случаю завершения Королевской лиги, после которой игроки, президенты и другие сотрудники отправились на празднование в известный ночной клуб Испании.
Когда 36-летний Пике хотел выступить с речью на сцене, посетители клуба начали скандировать имя Шакиры. Футболист попытался успокоить толпу:
«Ну и что? И что происходит?», — неоднократно повторял он, а затем разозлился и добавил: «Я чемпион мира, а вы никто», и посоветовал поклонникам певицы заняться своими делами.
Более того, позднее в ночном клубе включили песню Шакиры Waka Waka, которая была официальным гимном Чемпионата мира по футболу в 2010 году.