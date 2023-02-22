Жерара Пике не пустили в ресторан в Барселоне (Фото:3gerardpique/Instagram/TikTok)

Испанского футболиста Жерара Пике и его новую девушку Клару Чиа не пустили в один из ресторанов Барселоны.

Как сообщают испанские СМИ, владелец японского ресторана, в котором 36-летний Пике хотел поужинать со своей 23-летней возлюбленной, оказался фанатом Шакиры.

Отмечается, что он не только отказал в обслуживании, но и попросил немедленно покинуть его заведение.

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В TikTok набирает популярность видео, сделанное возле ресторана, на котором Пике и его девушка спешат в свой автомобиль. Ролик набрал почти 4 миллиона просмотров и множество комментариев, в которых поклонники Шакиры просят сообщить название ресторана, чтобы поблагодарить владельца и высоко оценить его заведение в Google.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал поведение владельца ресторана неприемлемым.

«Дайте им жить, как они хотят», «Это неадекватное поведение», «Оставьте их в покое», — вступаются за пару некоторые пользователи TikTok.