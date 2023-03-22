«Десять лет как в тюрьме». Друг Михаэля Шумахера рассказал, как живет жена легендарного гонщика

Бывший босс одной из команд Формулы-1, в которой начинал свою карьеру Михаэль Шумахер, и друг семьи Эдди Джордан рассказал, как жена Шумахера Коринна оберегает его нынешнюю жизнь.

Коринну Шумахер часто называют ангелом-хранителем Михаэля. Она заботится о нем и наблюдает за тем, чтобы обезопасить его частную жизнь в то время, как он восстанавливается после ужасного столкновения во время катания на лыжах, которое произошло почти 10 лет назад в декабре 2013 года.

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54-летняя Коринна редко сообщает новости о своем муже. Считается, что именно она занимается делами своей семьи и следит за тем, чтобы семья могла продолжать спокойную частную жизнь. Тем не менее, интерес к самочувствию семикратного чемпиона Формулы-1 не угасает, тем более что его сын, Мик Шумахер, последовал по стопам отца и выступает в Формуле-1.

В новом интервью The Sun, которое дал друг семьи и бывший босс владелец и босс одной из команд Формулы-1 Эдди Джордан, рассказал, как сейчас живется Коринне. Он отметил, что постоянная борьба и давление со стороны СМИ и публики сделали Коринну почти узником.

Он рассказал, что после несчастного случая с Михаэлем Коринна отказала Эдди Джордану в его желании увидеться с бывшим гонщиком. Джордан отметил, что абсолютно понимает и поддерживает ее решение на фоне большого интереса к жизни бывшей звезды Формулы-1.

Эдди Джордан отметил, что ей и Мику приходится тяжелее всего в этой ситуации.

Прошло почти 10 лет, в течение которых Коринна не может пойти на вечеринку, пообедать в ресторане и т. д. Она как будто заключенная, потому что все хотят поговорить с ней о Михаэле, а ей не нужно напоминать об этом каждый раз, ежеминутно", — сказал Джордан.

По его словам, единственный человек, кроме членов семьи Шумахер, которому позволено посещать бывшего пилота, — это нынешний глава Формулы-1 и бывший босс команды Ferrari Жан Тодт.

«Она милая девушка, и я знал ее, когда она вышла замуж за Михаэля, поэтому у нас долгая история хороших отношений», — добавил он.