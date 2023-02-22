«Люблю». Жена Александра Усика показала их трогательное видео, сделанное на отдыхе

Жена украинского боксера Александра Усика, Екатерина Хмелевская опубликовала их совместное видео, сделанное на отдыхе.

Украинский чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе появился в ролике с женой, которую держал на спине.

«Люблю», — коротко подписала видео Екатерина, а также опубликовала серию фото, сделанных на фоне живописного вида с пальмами и бассейном. Она указала к кадрам локацию — Ялта, однако, очевидно, что пара позировала не во временно оккупированном Крыму, а за границей.

Видео дня

Александр Усик и Екатерина Хмелевская поженились в 2009 году. У пары трое детей: дочь Елизавета, а также сыновья Кирилл и Михаил. Екатерина родилась в России, но выросла в Украине — в Крыму.