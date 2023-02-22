«Люблю». Жена Александра Усика показала их трогательное видео, сделанное на отдыхе

22 февраля, 18:57
Поделиться:
Жена Усика показала фото и видео с отдыха (Фото:usykkaterina/Instagram)

Жена Усика показала фото и видео с отдыха (Фото:usykkaterina/Instagram)

Жена украинского боксера Александра Усика, Екатерина Хмелевская опубликовала их совместное видео, сделанное на отдыхе.

Украинский чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе появился в ролике с женой, которую держал на спине.

«Люблю», — коротко подписала видео Екатерина, а также опубликовала серию фото, сделанных на фоне живописного вида с пальмами и бассейном. Она указала к кадрам локацию — Ялта, однако, очевидно, что пара позировала не во временно оккупированном Крыму, а за границей.

Видео дня

Александр Усик и Екатерина Хмелевская поженились в 2009 году. У пары трое детей: дочь Елизавета, а также сыновья Кирилл и Михаил. Екатерина родилась в России, но выросла в Украине — в Крыму.

Читайте также:
https://www.youtube.com/embed/MNZblUVHkAM
Редактор: Вероника Шмитт

Теги:   Александр Усик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X