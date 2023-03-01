«В Раде можно встретить любовь». Министр юстиции оформил брак двух народных депутатов

Народный депутат Украины Ярослав Железняк и народный депутат Украины Ольга Коваль поженились.

Народные депутаты сыграли свадьбу в среду, 1 марта. О свадьбе в своем Facebook сообщил жених народный депутат от Голоса Ярослав Железняк. Он поделился фото с невестой и министром юстиции Денисом Малюськой, который оформил роспись.

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«Оказывается, в Раде можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь. В первый день весны этот усатый дядя сказал, что теперь на одну семью в Украине стало больше). В свободной и несгибаемой стране благодаря нашим защитникам», — написал Ярослав Железняк.

Для свадьбы молодожены надели белые вышиванки. Ольга Коваль украсила волосы венком.

31-летняя Ольга Коваль является действующим народным депутатом Украины IX созыва. Она избралась в Верховную Раду Украины летом 2019 года от партии Слуга народа. Во время президентских выборов возглавляла Команду Зеленского в Киевской области. В ноябре 2021 года она была исключена из партии Слуга народа. Сейчас она входит в межфракционное объединение Розумна політика Дмитрия Разумкова.

33-летний Ярослав Железняк также является действующим народным депутатом IX созыва. Он представляет партию Голос.