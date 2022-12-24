«Мама меня троллит». Жан Беленюк рассказал, готовили ли депутатов к полномасштабной войне и почему он не пошел воевать

Олимпийский чемпион, борец греко-римского стиля и депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк в интервью проекту Як ти? с Григорием Решетником признался, почему не служит в ВСУ.

«Если меня мобилизуют, то я пойду. Надо понимать, что накачанный и условно говоря сильный человек, это не означает, что он владеет всеми необходимыми профессиональными навыками как солдат, как человек, который будет эффективен на фронте», — говорит депутат. После Олимпиады Беленюк получил звание стершего лейтенанта.

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Беленюк ответил, готовили ли депутатов к полномасштабному вторжению. «Я не знал, нам говорили, что есть конфронтация войск. Я не верил, что это возможно. И теперь меня мама троллит. Как бы, а что я знаю?», — сказал Жан. Его война застала в Киеве.

Рассказывать о личной жизни Беленюк не любит: «Официально я не женат. Не говорю на личные темы никогда. Мама уже давно хочет внуков. Прессингует меня», — сказал он. Отец Жана погиб, когда ему было 10 лет. Это произошло во время гражданской войны в Руанде. «Я вообще никогда не видел отца. Только на фотографиях. Лично не встречались. Мама его любила», — рассказал Беленюк.