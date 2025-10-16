15 октября вышли в свет посмертные мемуары известной обличительницы принца Эндрю и финансиста Джеффри Эпштейна Вирджинии Джуффре Ничей ребенок. Издание The Guardian опубликовало отрывок о знакомстве с Трампом, герцогом Йоркским и Гислейн Максвелл.

О знакомстве с Трампом

Джуффре пишет, что начала работать в СПА-центре в резиденции Мар-а-Лаго в возрасте 16 лет. Там работал ее папа, который и познакомил девушку с Дональдом Трампом в 1999 году.

Трамп якобы ценил ее отца за «за упорный труд» и «показался очень дружелюбным». Во время разговора нынешний президент США спросил девушку, любит ли она детей и не против ли подрабатывать няней для детей «богачей, живущих вблизи резиденции».

О знакомстве с Эпштейном и Максвеллом

Именно на территории Мар-а-Лаго, за несколько недель до своего 17-летия, Джуффре познакомилась с Гислейн Максвелл. Та увидела ее по дороге на работу и предложила стать массажисткой «состоятельного мужчины». Максвелл дала девушке свой номер телефона и адрес дома подруги, где ее будет ждать Эпштейн.

Когда Вирджиния прибыла в дом, куда ее привез отец, ее уже ждали Гислейн и раздетый 47-летний Эпштейн. Светская львица дала девушке урок, как правильно делать массаж финансисту. Это вызвало у него сексуальное возбуждение. Далее Максвелл раздела 17-летнюю девушку до гола, а Эпштейн «вставил вибратор ей между бедер».

После этого Вирджиния Джуффре продолжила встречаться с Эпштейном. Через две недели после знакомства финансист попросил ее покинуть работу в Мар-а-Лаго, дал деньги на аренду жилья, чтобы она не жила вместе с родителями, и попросил никому не рассказывать, что «происходит в этом доме». Он также пригрозил ей, заявив, что знает, где учится ее младший брат.

«Мы были девушками, о которых никому не было дела, а Эпштейн делал вид, что ему не безразлично. Мастер манипуляций, он бросал тонущим девушкам что-то похожее на спасательный круг», — пишет Джуффре.

Женщина также описала связи Гисленй с влиятельными людьми: «Максвелл гордилась своей дружбой с известными людьми, особенно с мужчинами. Она любила рассказывать о том, как легко ей удавалось позвонить бывшему президенту Биллу Клинтону; она и Эпштейн вместе посещали Белый дом, когда Клинтон был у власти».

О знакомстве с принцем Эндрю

С принцем Эндрю Вирджиния Джуффре познакомилась 10 марта 2001 года в Лондоне. Туда она приехала вместе с Максвелл и оставалась в ее доме.

Женщина утверждает, что герцог Йоркский знал о ее возрасте — Гислейн предложил ему угадать сколько ей лет и он не ошибся, потому что «его дочери были немного моложе».

Именно тогда было сделано известное фото герцога Йоркского с Джуффре.

Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислейн Максвелл / Фото: Из архива Виргинии Джуффре

«Он был довольно приветливым, но все равно вел себя так, будто секс со мной был его естественным правом. Я наполнила ему горячую ванну. Мы разделись и сели в ванну, но не задержались там надолго, потому что принц очень хотел попасть в постель», — описывает первый половой акт с принцем Джуффре.

На следующее утро Эпштейн заплатил девушке $15 тыс. за секс с принцем, а Максвелл «похвалила за работу».

Также в книге описываются другие случаи, когда, по словам Джуффре, она имела интимные отношения с принцем Эндрю — в таунхаусе Эпштейна в Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна на Виргинских островах США во время оргии.

Кроме этого, женщина утверждает, что имела интимные отношения с «миллиардером № 1» и с профессором по психологии, чье исследование помогал финансировать финансист.

«Пусть вас не обманывают те из окружения Эпштейна, которые говорят, что не знали, что он делает. Эпштейн не только не скрывал, что происходит, он получал определенное удовольствие от того, что заставлял людей наблюдать. И люди действительно наблюдали — ученые, сборщики средств из Лиги плюща и других известных учреждений, титаны промышленности. Они наблюдали, и им было все равно», — отметила она.

Кто такая Вирджиния Джуффре

Вирджиния Джуффре стала известной в 2019 году, когда публично заявила, что имела интимные связи с сыном королевы Елизаветы, принцем Эндрю.

В 2021 году Джуффре подала в суд Нью-Йорка на Эндрю. В феврале 2022 года они достигли внесудебного соглашения — герцог Йоркский согласился выплатить ей компенсацию.

Из-за обвинений брат короля Чарльза, был вынужден отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи в 2019 году.

Джуффре совершила самоубийство в апреле этого года после серии тревожных сообщений в Instagram. Также за месяц до смерти она утверждала, что якобы едва не погибла в ДТП в Австралии. Однако эту информацию опровергла полиция и источники CNN.