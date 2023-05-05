Аудиенция в символический день. Владимир Зеленский встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром

В четверг, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды. Он удостоился аудиенции у короля страны Виллема-Александра.

Владимир Зеленский встретился с королем Нидерландов в его резиденции — дворце Хьюис тен Бош в Гааге.

Во время встречи глава украинского государства поблагодарил короля Виллема-Александра за поддержку Украины как в защите свободы и независимости, а также за личную заботу Короля и королевской семьи об украинцах, которые прибыли в Нидерланды в поисках убежища от войны, сообщается на сайте Офиса президента.

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«С первых дней нападения России мы чувствуем, что Нидерланды и весь нидерландский народ вместе с Украиной», — отметил Владимир Зеленский.

Фото: Remko de Waal/Pool via REUTERS

Аудиенция президента Украины состоялась в день, когда жители Нидерландов отмечают важный для страны День памяти — чтят солдат и гражданских лиц, погибших во время Второй мировой войны, а также в других военных конфликтах и миротворческих миссиях.

Фото: Remko de Waal/Pool via REUTERS

В этот же день во время визита в Нидерланды Владимир Зеленский выступил с речью в Международном уголовном суде в Гааге перед представителями общественности, политических и экспертных кругов Нидерландов и международных институций.