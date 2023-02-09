Перед европейским турне. Владимир Зеленский встретился с Мишелем Хазанавичюсом и Элиной Свитолиной

На этой неделе в Украине побывал французский режиссер Мишель Хазанавичюс, который вместе с Элиной Свитолиной посетил Ирпень и Бучу и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский принял Мишеля Хазанавичюса и Элину Свитолину в Офисе Президента перед поездкой в европейское турне, которое он начал в среду, 8 февраля. Во время встречи президент Украины приветствовал оскароносного режиссера в команде United24 и поблагодарил амбасадоров, в лице Элины Свитолиной, за помощь украинцам во время войны.

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«Благодарю вас обоих за проекты, которые уже были реализованы, и за готовность поддерживать направление Восстановление Украины. Я знаю, что вы уже многое сделали. Вернуть украинцам жилье — важная и очень нужная миссия», — отметил он.

Перед встречей с Зеленским Мишель Хазанавичюс и Элина Свитолина посетили города Ирпень и Бучу в Киевской области и пообщались с жителями жилых домов, восстановлением которых они будут заниматься.

«Мы были сегодня в Ирпене и Буче. Мы прошлись по улицам и увидели, что произошло с этими городами, с людьми, которые там живут. Эмоционально это было очень тяжело», — рассказала на встрече Элина Свитолина.

Французский режиссер выразил удивление и восторг стойкостью украинцев, с которыми он общался.

«У меня была возможность посмотреть им в глаза — они излучают мощь и смелость», — рассказал кинорежиссер.

Фото: @president.gov.ua

Мишель Хазанавичюс и Элина Свитолина будут поддерживать сбор средств на восстановление двух многоквартирных домов в Ирпене. Режиссер внес первый вклад в восстановление разрушенной российскими оккупантами многоэтажки на улице Давидчука, 42. Элина Свитолина будет собирать средства на восстановление жилого комплекса на улице Киевской, 53.