Зеленский появится в спецвыпуске шоу Дэвида Леттермана на Netflix

Президент Владимир Зеленский появится в следующем выпуске ток-шоу Мой следующий гость в представлении не нуждается на Netflix с ведущим Дэвидом Леттерманом. Об этом сообщается на странице стримингового сервиса в Twitter.

«Дэвид Леттерман недавно ездил в Киев, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для будущего эпизода Мой следующий гость в представлении не нуждается (My Next Guest Needs No Introduction)», — сказано в сообщении.



Премьера специального эпизода состоится позже в этом году, добавили в Netflix.

Американский юморист, продюсер и ведущий Дэвид Леттерман приезжал в Украину в конце октября.



Глава Офиса президента Андрей Ермак 27 октября провел переговоры с со-СЕО компании Netflix Тедом Сарандосом и поблагодарил за поддержку Украины.