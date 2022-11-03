Зеленский появится в спецвыпуске шоу Дэвида Леттермана на Netflix

3 ноября, 22:08
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Дэвид Леттерман и Владимир Зеленский (Фото:Netflix / Twitter)

Дэвид Леттерман и Владимир Зеленский (Фото:Netflix / Twitter)

Президент Владимир Зеленский появится в следующем выпуске ток-шоу Мой следующий гость в представлении не нуждается на Netflix с ведущим Дэвидом Леттерманом. Об этом сообщается на странице стримингового сервиса в Twitter.

«Дэвид Леттерман недавно ездил в Киев, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для будущего эпизода Мой следующий гость в представлении не нуждается (My Next Guest Needs No Introduction)», — сказано в сообщении.

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Премьера специального эпизода состоится позже в этом году, добавили в Netflix.

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Американский юморист, продюсер и ведущий Дэвид Леттерман приезжал в Украину в конце октября.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 27 октября провел переговоры с со-СЕО компании Netflix Тедом Сарандосом и поблагодарил за поддержку Украины.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Зеленский Netflix Интервью Дэвид Леттерман

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