Король Чарльз стал первым главой англиканской церкви, который публично помолился с Папой Римским

Король Чарльз , который 23 октября прибыл с официальным визитом в Ватикан, вместе с Папой Римским Львом XIV провели совместную молитву в Сикстинской капелле. Британский монарх стал первым главой англиканской церкви, который публично помолился с понтификом.

Об этом сообщает BBC.

23 октября король Чарльз и королева Камилла прибыли в Ватикан с официальным визитом. Их встретили короткой церемонией, во время которой гвардия сыграла национальный гимн Великобритании.

Реклама

Далее королевская семья встретилась с Папой Римским Львом XIV в Апостольском дворце. Там они обменялись подарками: король подарил фотографию и икону святого Эдварда Исповедника, а Папа Римский в ответ подарил мозаику Христа Пантократора. После этого они провели частную аудиенцию.

Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS

Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS

Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS

Впоследствии монарх и понтифик отправились в Сикстинскую капеллу, где совместно зачитали молитву Отче наш на английском языке. Чарльз стал первым главой англиканской церкви, который публично помолился с Папой Римским.

После молитвы король и Папа провели короткую встречу на тему устойчивого развития, во время которой пообщались с представителями климатических организаций. Далее у Чарльза запланирован визит в Собор святого Петра и встреча в национальной железной дороге Ватикана.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS