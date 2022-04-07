«Видимо, страшно стратегический объект». Святослав Вакарчук показал последствия бомбового удара по стадиону в Чернигове

Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук приехал в Чернигов и побывал на стадионе имени Юрия Гагарина, разрушенного прямым попаданием бомбы в начале марта.

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Святослав Вакарчук посещает сейчас города, которые были освобождены или разблокированы Вооруженными силами Украины. После Гостомеля украинский певец отправился с гуманитарной миссией в Чернигов, город, который больше месяца отражал атаки российских войск. Чернигов получил значительные повреждения из-за ракетных и минометных обстрелов и бомбардировок.

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Вакарчук показал, как сейчас выглядит стадион футбольного клуба Десна в центре Чернигова, на который они скинули авиационную бомбу.

«Сейчас я нахожусь на стадионе города Чернигова. Вам не померещилось и не показалось. Это стадион города Чернигов, а точнее, то, что от него осталось после попадания авиационной бомбы прямо сюда. Я стою в центре воронки этой бомбы. А вот стадион. Вернее, то, что от него осталось.

А теперь у меня вопрос. Какую стратегическую ценность имел этот стадион? Никакой. Российские орки просто уничтожают все украинское. Потому что они не воспринимают украинское. Но мы не дадим осуществиться их планам. Все отстроим. Мы победим. И все будет хорошо", — сказал певец.



Напомним, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, Чернигов не дал российским захватчикам перерезать дороги, идущие из Львова на Донецк.

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