Новый мем. В соцсетях шутят о шляпке принцессы Анны, закрывшей лицо принца Гарри на коронации Чарльза III
В Сети смеются над «стратегической шляпкой» принцессы Анны (Фото:justinsayg1/Twitter)
Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне проходит церемония коронации короля Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы.
Церемония коронации короля Чарльза и королевы Камиллы: онлайн
Во время исторического события принц Гарри в одиночестве прошел по проходу в Вестминстерском аббатстве, чтобы занять свое место в третьем ряду на коронации своего отца Чарльза III.
В соцсетях активно обсуждают появление Гарри без жены Меган Маркл и детей на коронации своего отца. Однако особое внимание пользователи Сети уделили шляпке с перьями принцессы Анны, которая закрывала лицо Гарри во время трансляции.
В твиттере шутили над нарядом единственной дочери королевы Елизаветы II, сравнивая его с образами из фильма Пираты Карибского моря. Кроме того, шляпку принцессы Анны называли «стратегической вещью», выбранной специально для того, чтобы «скрыть позор Гарри» после выхода его скандальных мемуаров Запасной.
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