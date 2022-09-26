«Жену нужно подготовить». Усик рассказал о желании снова стать отцом и признался, почему ушел из теробороны

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик вспомнил, как началась полномасштабная война России против Украины.

В беседе с Дмитрием Гордоном он рассказал, что утром 24 февраля находился в Лондоне, однако уже вечером был на территории Украины.

«21 числа я со своим другом и членом моей команды вылетел из Жулян в Лондон. В этот же вечер мы уже были в Ирландии. На следующий день была работа. Мы сделали все быстро и вернулись, сели на скоростной поезд. 24 февраля у моей дочки день рождения, и я в 9:20 должен был быть в Борисполе, прилететь из Лондона. В эту ночь я лег на диван и, думаю, почитаю новостные паблики. Я захожу и понимаю, что в Борисполь уже прилетело. Супруга написала, что началась война. Мы приехали в аэропорт и поменяли билеты на Варшаву. Прилетели в Польшу, и товарищ отвез нас на границу. И потом доехали до Ровно, оттуда в Киев. 24 февраля вечером я уже был на территории Украины», — рассказал он.

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Усик также объяснил, почему решил уйти из теробороны и признался, что все еще готов взять в руки оружие и пойти воевать против российских оккупантов.

«Нужно было приносить какую-то помощь. В первые дни это было волонтерство, вступил в тероборону, патрулировали, помогали людям. Простые вещи, которые изначально были нужны. Первые месяцы грохотало, над нами летало. Нужно было вывезти семью, детей, чтобы они не мешали. Я готов был идти воевать, но потом мне сказали, что никто тебя туда не возьмет. Говорили: „У тебя есть свое поле боя“. Поразмыслив, я помолился, и попросил Господа, чтобы он дал мне понять, что будет лучше. И во Львове я пообщался с ребятами в госпитале, и они просили: „Саня, пожалуйста, нам так нужна победа!“. И таким образом я понял, что больше помогу своей стране, чем буду в окопе или теробороне», — поделился он.

Спортсмен признался, что мечтает о большой семье. В частности, он заявил, что не планирует останавливаться на троих детях. Напомним, у Усика два сына Кирилл и Михаил, а также дочь Елизавета.

«Уделяю внимание детям столько, сколько могу. Могу, например, перед сном устроить им какой-то дебош, бой подушками. У меня раскрепощенные, общительные дети. Трое детей не предел, еще хочу. Но жену нужно подготовить к этому. С того времени, когда я начал планировать свою жизнь, у меня было желание иметь большую семьи и где-то пятеро детей. Для того, чтобы повышался рост украинцев и украиночек, надо минимум в семье четыре ребенка», — говорит он.

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