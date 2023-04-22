Королевская рекомендация. Стивен Кинг предложил Илону Маску отдать его синюю галочку в Twitter фонду Притулы

Американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу Twitter и главе SpaceX и Tesla Илону Маску передать его синюю галочку верификации, которые теперь стали платными, фонду Сергея Притулы.

С 20 апреля Маск начал отзывать синие галочки верификации у пользователей, которые не подписаны на Twitter Blue, и многие аккаунты знаменитостей теперь отображаются как неверифицированные. Стивен Кинг написал, что, хотя в его аккаунте указана подписка на Twitter Blue, он ее не оплачивает. Илон Маск позже подтвердил, что лично оплачивает подписку Twitter Blue Кингу, звезде баскетбола Леброну Джеймсу и актеру Уильяму Шатнеру (исполнитель роли капитана Кирка в сериале Звездный путь).



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«Я считаю, что господин Маск должен отдать мою синюю галочку на благотворительность. Рекомендую Фонд Притулы, который предоставляет в Украине жизненно необходимую помощь. Поскольку она стоит всего 8 долларов, думаю, господин Маск может добавить еще немного», — написал Кинг.

Притула у себя в Twitter поблагодарил «короля ужасов» за рекомендацию.