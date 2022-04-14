В «анонсе» нового сезона. Создатели Холостячки потролили Оксану Марченко
Создатели шоу Холостяк потролили Оксану Марченко (Фото:stbua/Instagram)
Создатели проектов Холостяк и Холостячка потролили Оксану Марченко.
13 апреля в Сети появилось видеообращение жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно задержанного СБУ, телеведущей Оксаны Марченко. Она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа.
Ее видеообращение стало мемом. Марченко высмеивали украинские актеры, комики, сценаристы, и даже телеканалы.
СТБ не стал исключением — создатели Холостячки создали «анонс» нового сезона романтического реалити с Марченко в главной роли. Видео было опубликовано на странице телеканала СТБ в Instagram, а также продублировано в официальном аккаунте реалити Холостяк.
«Вы ждали премьеру Холостяка, а тут вчера Холостячка нарисовалась», — тролят Марченко создатели проекта.
Отметим, с 2009-го по 2017 год Марченко работала на телеканале СТБ — она была ведущей шоу Україна має талант и Х-фактор.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.
материалов раздела Life
новых рецептов, красоты и моды