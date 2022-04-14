В «анонсе» нового сезона. Создатели Холостячки потролили Оксану Марченко

14 апреля, 14:02
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Создатели шоу Холостяк потролили Оксану Марченко (Фото:stbua/Instagram)

Создатели шоу Холостяк потролили Оксану Марченко (Фото:stbua/Instagram)

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Создатели проектов Холостяк и Холостячка потролили Оксану Марченко.

13 апреля в Сети появилось видеообращение жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно задержанного СБУ, телеведущей Оксаны Марченко. Она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа.

Видео дня

Ее видеообращение стало мемом. Марченко высмеивали украинские актеры, комики, сценаристы, и даже телеканалы.

СТБ не стал исключением — создатели Холостячки создали «анонс» нового сезона романтического реалити с Марченко в главной роли. Видео было опубликовано на странице телеканала СТБ в Instagram, а также продублировано в официальном аккаунте реалити Холостяк.

«Вы ждали премьеру Холостяка, а тут вчера Холостячка нарисовалась», — тролят Марченко создатели проекта.

Отметим, с 2009-го по 2017 год Марченко работала на телеканале СТБ — она была ведущей шоу Україна має талант и Х-фактор.

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Редактор: Вероника Шмитт

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Теги:   Оксана Марченко Мемы Холостяк

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