Дмитрий Кулеба наградил 13-летнюю певицу Софию Самолюк, которая отказалась делить сцену с россиянами на фестивале в Сан-Ремо

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал 13-летнюю украинскую певицу Софию Самолюк, которая отказалась выступать на фестивале Sanremo Junior из-за присутствия представителей страны-террориста России.

Глава МИД Украины записал видео в поддержку Софии и поблагодарил ее за позицию. Он сообщил, что награждает певицу благодарственной грамотой министра иностранных дел «за победу духа в культурной дипломатии».



Видео дня

«Иногда, чтобы победить в конкурсе, не нужно петь, рисовать, создавать скульптуру, снимать фильмы… Иногда нужно просто занять честную позицию и продемонстрировать, что ты представительница народа, который ценит свое достоинство. Именно это ты и сделала, и потому ты победила. Я поздравляю тебя с этой победой. У тебя не будет диплома Сан-Ремо в этом году, но ты одержала нечто гораздо большее — ты одержала победу для своей страны. Ты одержала настоящую культурную победу, не спев ни слова, но сказав чрезвычайно сильные слова», — сказал Кулеба.

София Самолюк — победительница Черноморских Игр 2021, которая 3 мая должна была выступать на фестивале Sanremo Junior в Италии. За несколько часов до конкурса стало известно, что в нем будут участвовать россияне.

Вместо презентации своего вокального номера девочка выступила с речью, в которой указала на позорный факт присутствия на международно признанной сцене представителей страны-агрессора.