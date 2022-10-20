СНБО ввел санкции против Тодоренко, Ани Лорак, Повалий и Седоковой

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении украинских певиц, живущих в России, и российских актеров-сторонников полномасштабной агрессии против Украины.

Как сообщается на сайте главы государства, указ вступил в силу 19 октября. Под ограничения попали в том числе живущие в России Регина Тодоренко, Ани Лорак, Таисия Повалий и Анна Седокова, которые не осудили российскую войну против Украины.



Видео дня

Санкции СНБО также коснулись российской пропагандистки Тины Канделаки, певцов и артистов Олега Газманова, Тимати (Тимура Юнусова), Николая Баскова, Стаса Михайлова, Надежды Бабкиной, Стаса Костюшкина, Юлии Чичериной, актеров Ивана Охлобыстина, Михаила Боярского, Сергея Безрукова, Михаила Пореченкова и других (всего в списке более 3600 физических и юридических лиц).

Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала и лишение государственных наград.

Масштабные санкции СНБО, утвержденные президентом Украины, включают российских олигархов и их окружение, детей и родственников российского диктатора Владимира Путина, коллаборантов, пропагандистов, представителей руководящего состава российской армии, марионеток Кремля в террористических организациях «Л/ДНР», оккупационные «власти» в Крыму, иностранных граждан, которые изображали «наблюдателей» на фейковых референдумах, и так далее.

