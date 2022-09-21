«Самое темное время в моей жизни». Шакира впервые рассказала о расставании с Жераром Пике, назвав его шокирующим и тяжелым

Колумбийская певица Шакира впервые нарушила молчание и откровенно рассказала о расставании с футболистом Жераром Пике — гражданским супругом и отцом ее двоих детей.

О том, что 45-летняя Шакира и 35-летний Пике приняли решение расстаться, стало известно в июне. Уже в августе футболист появился на публике с новой девушкой — 23-летней Чиа Марти.

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В интервью с журналом Elle Шакира впервые рассказала о том, как переживает расставание с экс-возлюбленным и как чувствуют себя их дети — 9-летний Милан и 7-летний Саша.

«Об этом действительно трудно говорить, тем более что это первый раз, когда я говорю об этой ситуации в интервью. Я хранила молчание и просто пыталась все обдумать. Хм, и да, мне трудно об этом говорить, особенно потому, что я все еще переживаю это, и потому, что я нахожусь на виду у публики, и потому, что наша разлука не похожа на обычную разлуку. Так что тяжело пришлось не только мне, но и моим детям. Невероятно тяжело», — призналась звезда.

Шакира добавила, что ситуацию усугубляет повышенное внимание прессы.

«Это сложно. И я пыталась скрыть ситуацию от своих детей. Я стараюсь защищать их, потому что это моя миссия номер один в жизни. Но потом они слышат что-то в школе от своих друзей или натыкаются на какие-то неприятные новости в интернете, и это их очень задевает, понимаете? Папарацци ночуют снаружи, перед моим домом, круглосуточно и без выходных. И нет места, где я могу спрятаться от них с моими детьми, кроме собственного дома. Вы знаете, мы не можем погулять в парке, как обычная семья, или пойти съесть мороженое, или заняться чем-либо без папарацци, которые следят за нами. Так что это тяжело», — поделилась она, намекнув на то, что в школе детям рассказывают о новой девушке Пике, с которой, по слухам, он не должен был появляться на публике в течение года после расставания с Шакирой, чтобы сохранить совместную опеку над детьми.

Напомним, британское издание Daily Mail ранее сообщило, что Пике познакомился с новой возлюбленной в одном из ночных клубов, где она работала официанткой. Позднее футболист устроил молодую пассию работать пиарщицей в одной из его компаний.

Также сообщалось, что Шакира уличила гражданского супруга в измене и выгнала из дома, после чего было достигнуто соглашение, которое предполагало, что Пике не будет появляться со своей любовницей на публике на протяжении года, чтобы сохранить совместную опеку над их с Шакирой двумя сыновьями. После того, как Пике сфотографировали во время страстных поцелуев с девушкой, Шакира, по словам инсайдеров, «пришла в ярость».

Певица добавила, что расставание с Пике стало самым темным временем в ее жизни.

«Иногда мне просто кажется, что все это плохой сон и что в какой-то момент я проснусь. Но это реальность. И что также реально, так это разочарование, когда я вижу, как что-то священное и особенное, какими, я думала, были наши отношения с отцом моих детей, превращаются во что-то опошленное и обесцененное средствами массовой информации. И все это происходит тогда, когда мой отец находится в отделении интенсивной терапии и я сражаюсь на разных фронтах. Как я уже сказала, это, вероятно, самое темное время в моей жизни», — призналась она.

Шакира в фотосессии для Elle Шакира снялась в фотосессии для Elle.

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