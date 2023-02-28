«Есть место в аду». Шакира резко высказалась о новой девушке Жерара Пике

Шакира заявила, что для новой девушки Пике есть место в аду (Фото:shakira/Instagram)

Колумбийская певица Шакира резко высказалась о новой девушке отца своих детей и бывшего возлюбленного Жерара Пике.

46-летняя поп-исполнительница призналась, что после болезненного расставания с Пике она стала сильнее, пишет Mirror.

«Теперь я чувствую себя полноценной, потому что завишу от самой себя», — заявила она.

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Шакира также резко ответила на вопрос мексиканского журналиста Энрике Асеведо о том, что думает о новой возлюбленной Пике, 23-летней Кларе Чиа, из-за которой он ушел из семьи.

«В аду есть специально отведенное место для женщин, которые не поддерживают других женщин», — ответила певица.

Шакира добавила, что всегда мечтала о счастливой семье.

«Я купилась на эту историю о том, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценной. У меня тоже была мечта о семье, в которой у детей мама и папа под одной крышей. Но вы не можете реализовать все свои мечты в жизни, поэтому у жизни есть способ компенсировать ситуацию. Думаю, что в моем случае это двое замечательных детей, которые у меня есть, и которые наполняют меня любовью каждый день», — отметила звезда, подчеркнув, что была «эмоционально зависимой от мужчин», но теперь чувствует себя комфортно без них.

«Мне достаточно самой себя», — отметила она.

О том, что 45-летняя Шакира и 35-летний Пике приняли решение расстаться, стало известно в июне прошлого года. Уже в августе футболист появился на публике с новой девушкой — 23-летней Кларой Чиа.