«Ради благополучия наших детей». Шакира объявила о расставании с Жераром Пике

Колумбийская певица Шакира и знаменитый испанский футболист Жерар Пике расстались после 11 лет отношений. Артистка сделала официальное заявление.

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«Мы с сожалением подтверждаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим наивысшим приоритетом, мы просим вас уважать их частную жизнь. Спасибо за понимание», — цитирует Шакиру издание Dailypost. Они воспитывают двух общих сыновей — 8-летнего Милана и 6-летнего Сашу.

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Впервые звезды встретились в 2010 году во время съемок видеоклипа на хит Шакиры Waka Waka (This Time for Africa).

Футболист уже живет отдельно от семьи. Согласно СМИ, Шакира сейчас рассматривает возможность покинуть Испанию, поскольку у «нее нет друзей или семьи» в Барселоне, кроме Пике. В прессе появилась информация и о том, что Пике ведет «тусовочный образ жизни», а также изменял Шакире с матерью его 17-летнего одноклубника по Барселоне Гави. Эти сообщения уже были опровергнуты.

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