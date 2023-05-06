«Запасные». Сеть насмешили «двойники» королевы Камиллы на коронации Чарльза III

Спутницами Камиллы были ее сестра Аннабель Эллиот и давняя подруга Леди Лансдаун (Фото:ians_india/Twitter)

Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне проходит церемония коронации короля Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы.

После того, как короля Чарльза ІІІ официально объявили королем, прошла и коронация королевы Камиллы, после чего прошло торжественное коронационное шествие в Букингемский дворец.

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В соцсетях активно обсуждают историческое событие, а также шутят над членами королевской семьи. Так, в твиттере посмеялись над "стратегической шляпкой" принцессы Анны, закрывающей лицо принца Гарри. Также пользователей Сети насмешили «двойники» королевы Камиллы.

В частности, в твиттере публикуют фото спутниц, идущих позади Камиллы на коронации, которые являются ее точной копией. Многие пошутили, что эти две дамы были «запасными» для Камиллы, намекая на скандальные мемуары принца Гарри под названием Запасной. Спутницами Камиллы были ее сестра Аннабель Эллиот и давняя подруга и крестная мать ее дочери Леди Лансдаун.

«Хорошо, что они приготовили две „аварийные“ Камиллы на случай, если что-нибудь случится с первой», «Когда мужчина женится на своей любовнице…», «Запасной — продолжение», «Не могу отрицать, что всегда хорошо иметь пару запасных», — пишут в твиттере.