Цель — 200 млн гривен. Сергей Притула объявил новый сбор на 50 британских бронетранспортеров Spartan

2 ноября, 10:51
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Сергей Притула объявил новый мегазбор (Фото:@Сергей Притула/Facebook)

Сергей Притула объявил новый мегазбор (Фото:@Сергей Притула/Facebook)

В среду, 2 ноября, украинский ведущий, журналист и волонтер Сергей Притула объявил новый мегасбор, цель которого — купить бронированную технику для украинских военных.

Сергей Притула в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором объяснил, что в условиях осени и зимы украинским военным нужна гусеничная техника.

На видео он показал британские бронетранспортеры Spartan, которые украинцы могут приобрести для ВСУ.

Видео дня

«Вы хотели большой сбор, я вас прошу, а давайте для нашей родной армии, для Вооруженных сил Украины, купим очень много бронированной техники, давайте будем брать ее десятками, пачками, давайте сделаем из этого всего большой, бронированный кулак», — призвал Притула.

Сергей Притула сообщил, что задача — собрать деньги на закупку 50 британских бронетранспортеров Spartan.

Сбор продлится со 2 по 8 ноября. Цель — собрать 200 млн. гривен и выкупить всю партию.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/1199298814275701

Он отметил, что бронетранспортеры очень быстро окажется в Украине и помогут шаг за шагом отвоевывать украинскую землю.

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Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Сергей Притула

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