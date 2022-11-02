Цель — 200 млн гривен. Сергей Притула объявил новый сбор на 50 британских бронетранспортеров Spartan
Сергей Притула объявил новый мегазбор (Фото:@Сергей Притула/Facebook)
В среду, 2 ноября, украинский ведущий, журналист и волонтер Сергей Притула объявил новый мегасбор, цель которого — купить бронированную технику для украинских военных.
Сергей Притула в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором объяснил, что в условиях осени и зимы украинским военным нужна гусеничная техника.
На видео он показал британские бронетранспортеры Spartan, которые украинцы могут приобрести для ВСУ.
«Вы хотели большой сбор, я вас прошу, а давайте для нашей родной армии, для Вооруженных сил Украины, купим очень много бронированной техники, давайте будем брать ее десятками, пачками, давайте сделаем из этого всего большой, бронированный кулак», — призвал Притула.
Сергей Притула сообщил, что задача — собрать деньги на закупку 50 британских бронетранспортеров Spartan.
Сбор продлится со 2 по 8 ноября. Цель — собрать 200 млн. гривен и выкупить всю партию.
Он отметил, что бронетранспортеры очень быстро окажется в Украине и помогут шаг за шагом отвоевывать украинскую землю.