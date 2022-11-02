В среду, 2 ноября, украинский ведущий, журналист и волонтер Сергей Притула объявил новый мегасбор, цель которого — купить бронированную технику для украинских военных.

Сергей Притула в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором объяснил, что в условиях осени и зимы украинским военным нужна гусеничная техника.

На видео он показал британские бронетранспортеры Spartan, которые украинцы могут приобрести для ВСУ.

Видео дня

«Вы хотели большой сбор, я вас прошу, а давайте для нашей родной армии, для Вооруженных сил Украины, купим очень много бронированной техники, давайте будем брать ее десятками, пачками, давайте сделаем из этого всего большой, бронированный кулак», — призвал Притула.

Сергей Притула сообщил, что задача — собрать деньги на закупку 50 британских бронетранспортеров Spartan.

Сбор продлится со 2 по 8 ноября. Цель — собрать 200 млн. гривен и выкупить всю партию.

Он отметил, что бронетранспортеры очень быстро окажется в Украине и помогут шаг за шагом отвоевывать украинскую землю.