86% побед, значит лучшая в истории. Как Серена Уильямс стала легендой мирового тенниса, родила дочь и решила оставить спорт

40-летняя звезда мирового тенниса Серена Уильямс, известная своим рьяным и мощным стилем игры, готовится к завершению карьеры. НВ вспоминает, как эта американка из простой многодетной семьи шла к своему успеху, и раскрывает ее планы на будущее.

В начале 2017 года в австралийском Сиднее стартовал ежегодный открытый чемпионат по теннису. Ожидалось, что фавориткой соревнования станет 35-летняя звездная спортсменка из США Серена Уильямс. И та полностью оправдала надежды: не проиграла ни одного сета, включая финал, в который вышла вместе со своей старшей на 15 месяцев сестрой Винус.

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Спустя всего несколько месяцев общественность узнала: Уильямс одержала победу, будучи беременной. «Я не знаю ни одного другого человека, который бы победил на чемпионате Большого шлема или НБА или каком-то другом на девятой неделе беременности, — улыбается Уильямс, общаясь с журналистами американского издания Time , и тут же раскрывает свой подход к спорту. — Двухнедельное соревнование. Тогда я полагалась на свой мозг. Быть спортсменом — это не только о том, каким ты являешься существом физически. Спортсмен использует все: ум, тело, все».

При этом спортсмен, как никто другой, хорошо знает свое тело, замечает супруг звездной теннисистки Алексис Оганян, соучредитель Reddit — популярного интернет-ресурса, который сочетает в себе черты социальной сети и форума. Он вспоминает, что в январе 2017-го Уильямс, несмотря на советы врача, решила выступать на чемпионате и, как позже сама призналась, не позволила себе проиграть ни одного сета из-за стремления как можно скорее покидать корт ради блага ребенка.

В сентябре Серена родила дочь, которой дали имя Алексис Олимпия Оганян младшая, а еще через два месяца вышла замуж за отца ребенка. Успешный IT-предприниматель сделал предложение своей избраннице еще в декабре 2016-го, через полтора года после их случайного знакомства в Риме.

Серена Уильямс с дочерью и мужем на премьере киноленты Король Ричард в Лос Анджелесе, ноябрь 2021 года / Фото: Xavier Collin / Image Press Agency / NurPhoto

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