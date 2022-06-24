Народный Байрактар. Сергей Притула и блогер Лаченков за три дня собрали 600 млн грн на четыре беспилотника

Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня.

«Украинцев не победить. Им говорят „не хватает 10%“, а они дособирают на четвертый Байрактар! Мы собрали 600 миллионов за три дня! Спасибо каждому человеку, каждому бизнесу, которые приобщились к этому историческому сбору. Вы доказали, что украинцам по силам невозможное. Вы доказали, что каждая гривна имеет значение», — подчеркнул фонд Сергея Притулы в Facebook в пятницу, 24 июня.

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Притула напомнил, что целью было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

«Это проект об украинской крутости. О достоинстве. Об искоренении неполноценности. Мы показали себе и всему миру, что для украинцев нет ничего невозможного. Давайте верить в себя все больше и больше!» — подчеркнул он.



Для тех, кто не успел присоединиться к сбору, Притула пообещал скоро представить новый проект.

В среду, 22 июня, Притуле исполнился 41 год. В свой день рождения он открыл большой сбор средств на масштабный проект: в течение недели, с 22 по 29 июня, планировалось собрать средства на три Байрактара для ВСУ. На реализацию проекта нужно было 15 миллионов долларов. 2 миллиона внес в копилку Фонд Сергея Притулы. 23 июня волонтер сообщал, что львиной долей переводов были пожертвования в размере от 2 до 200 грн.

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