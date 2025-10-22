Слушает Iron Maiden. Новый премьер-министр Японии ранее играла в хэви-метал-группе

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, которая 21 октября официально возглавила правительство страны , в студенческие времена играла в хэви-метал-группе.

Об этом сообщает Euronews.

Такаити стала первой женщиной, которая возглавила правительство Японии. Оказалось, что в студенческие годы она была барабанщицей в хэви-метал-группе.

Согласно сообщениям, женщина до сих пор играет на электронной ударной установке, когда ей нужно снять стресс. Недавно Санаэ Такаити заявила, что играет после того, как ее муж засыпает.

Также премьер Японии является большой поклонницей британских хард-рок и хеви-метал групп, в частности Black Sabbath, Iron Maiden и Deep Purple.

В Сети нет видео, на котором бы Такаити играла на барабанах, но в начале октября в X завирусилось видео, на котором женщина поет хит японской рок-группы X Japan Rusty Nail на караоке-шоу в 2016 году.

Во время голосования в нижней палате парламента политик набрала 237 голосов из 465. В ближайшее время она приступит к формированию правительства.

У Такаити есть менее двух недель, чтобы подготовиться к визиту президента США Дональда Трампа в Японию.