«В следующий раз — Сыктывкар-текстиль». В Сети высмеяли Путина в куртке за 13,5 тыс. долларов

19 марта, 13:23
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS)

Российский диктатор Путин на концерте-митинге "Крымская весна" на стадионе Лужники, который был призван оправдать и возвысить войну против Украины, появился в куртке из новой коллекции итальянского бренда Loro Piana.

Стоимость такого пуховика составляет 1,445 миллионов рублей (13,5 тысяч долларов). И это в то время, когда россияне устраивают драки за продукты первой необходимости.

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В соцсетях шутят над Путиным, поскольку западные бренды активно уходят из российского рынка. Как известно, конгломерат Kering, в который входит бренд Loro Piana и такие люксовые марки, как Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, еще в начале марта заявил о закрытии бутиков в России.

«Если в следующем году путин и выйдет в куртке за 1,5 миллиона рублей, это будет бушлат от Сыктывкар-текстиль, который стоит столько же из-за безумной инфляции», — пишет УП.

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На пропагандистском мероприятии также выступили Полина Гагарина, Тимати, Николай Басков, Олег Газманов и другие, которые уже долгое время поддерживают тирана Путина. Режиссер Алан Бадоев отметил, что Гагарина, с которой он ранее сотрудничал, «ничтожно использовала свой талант».

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Редактор: Оксана Ткаченко

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Теги:   Владимир Путин Война России против Украины

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