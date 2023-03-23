Символический талисман. Стало известно, что подарил премьер-министр Японии Зеленскому во время визита в Киев

Во вторник, 21 марта, Украину с визитом посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он побывал в Буче и встретился с Владимиром Зеленским. Японские журналисты выяснили, что он подарил президенту Украины.

О подарке Зеленскому от Фумио Кисиды рассказал журналист агентства Укринформ Хирано Такаши со ссылкой на японских журналистов из газеты Санкей. Об этом он написал у себя в Facebook.

Видео дня

Фумио Кисида привез в Украину Шямоджи победы — японский деревянный кухонный инструмент, который служит для перекладывания отваренного риса в миски.

Фото: @Hirano Takashi/Facebook

«Шамоджи победы является популярным сувениром в Хиросиме (родной город Кисиды), на котором написана фраза Обязательно победим (必勝) каллиграфическим стилем», — рассказал он и объяснил исторический контекст появления этого сувенира.

По его словам, японские военные массово носили их как талисман во время японско-цинской (1894−1895) и японско-российской войны (1904−1905), желая непременной победы.

«Японцы хорошо знают, что Кисида часто фотографируется в своем офисе с большим шямоджи победы, в частности во время выборов. И на этот раз он выбрал столь символический подарок со своей подписью для Зеленского. Похоже, что его месседж в Украину довольно четкий», — отметил Хирано Такахаши в своем сообщении.

Фумио Кисида с шаямоджи победы / Фото: @sankei.com

В ходе визита в Украину Фумио Кисида пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите стран G7 в формате онлайн. Саммит Большой семерки состоится под председательством Японии в мае 2023 года в Хиросиме.