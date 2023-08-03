Назвал ее фашисткой. Премьер Италии Джорджа Мелони подала в суд на фронтмена группы Placebo

3 августа, 17:18
Поделиться:
Джорджа Мелони подала в суд на фронтмена Placebo (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

Джорджа Мелони подала в суд на фронтмена Placebo (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в суд на фронтмена британской группы Placebo Брайана Молко, который во время концерта в Турине назвал ее «фашисткой» и «расисткой».

Инцидент произошел еще 11 июля во время концерта в Турине на фестивале Stupinigi. Тогда между исполнениями песен Молко выкрикнул: «Ваша Джорджа Мелони фашистка, расистка и нацистка», пишет La Republika.

Видео дня

https://twitter.com/CrazyItalianPol/status/1679118526550798340?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1679118526550798340%7Ctwgr%5E795b0ad7b9fe4ad7869552262f8e7f07ad6910da%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F96901-prem-yer-italiji-dzhordzha-meloni-podala-pozov-proti-vokalista-britanskogo-gurtu-placebo-brayana-molko

Всего во время концерта Молко обратился к 5-тысячному залу с несколькими заявлениями, в частности он требовал усилить защиту небинарных и трансгендерных лиц. После концерта прокуратура открыла расследование, сообщает издание.

Недавно адвокаты Джорджи Мелони подготовили и подали иск против Брайана Молко за клевету.

Джорджа Мелони стала первой в истории Италии женщиной-премьер-министром в сентябре 2022 года, одержав победу на выборах в верхнюю палату парламента. Она исповедует римо-католицизм, выступает против эвтаназии, однополых браков и ЛГБТ-родительства, она считает, что семью должны создавать исключительно мужчина и женщина.

Фронтмент Placebo в то же время является открытым бисексуалом, который критикует консерватизм и национализм.

Читайте также:
Соцсети гадают, что так рассмешило Сунака и Мелони во время саммита НАТО. Самые забавные предположения
Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Джорджия Мелони

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
X