Назвал ее фашисткой. Премьер Италии Джорджа Мелони подала в суд на фронтмена группы Placebo

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в суд на фронтмена британской группы Placebo Брайана Молко, который во время концерта в Турине назвал ее «фашисткой» и «расисткой».

Инцидент произошел еще 11 июля во время концерта в Турине на фестивале Stupinigi. Тогда между исполнениями песен Молко выкрикнул: «Ваша Джорджа Мелони фашистка, расистка и нацистка», пишет La Republika.

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Всего во время концерта Молко обратился к 5-тысячному залу с несколькими заявлениями, в частности он требовал усилить защиту небинарных и трансгендерных лиц. После концерта прокуратура открыла расследование, сообщает издание.

Недавно адвокаты Джорджи Мелони подготовили и подали иск против Брайана Молко за клевету.

Джорджа Мелони стала первой в истории Италии женщиной-премьер-министром в сентябре 2022 года, одержав победу на выборах в верхнюю палату парламента. Она исповедует римо-католицизм, выступает против эвтаназии, однополых браков и ЛГБТ-родительства, она считает, что семью должны создавать исключительно мужчина и женщина.

Фронтмент Placebo в то же время является открытым бисексуалом, который критикует консерватизм и национализм.