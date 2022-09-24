Появилось первое фото места захоронения королевы Елизаветы II

Букингемский дворец опубликовал первое фото могильной плиты королевы Елизаветы II, которая была похоронена 19 сентября рядом со своим мужем, герцогом Эдинбургским.

Надгробный камень Елизаветы II установлен в Мемориальной часовне ее отца короля Георга VI, находящейся в стенах часовни Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

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В понедельник, 19 сентября, в Великобритании похоронили королеву Елизавету II. На церемонии государственных похорон присутствовало около 500 зарубежных высокопоставленных гостей, включая мировых лидеров и других представителей государств.

Тело королевы Елизаветы II, правившей Британией рекордные 70 лет, будет покоиться на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI. Здесь похоронены ее родители (король Георг VI и его жена Елизавета) и сестра (принцесса Маргарет), здесь перезахоронят и мужа королевы - принца Филиппа, герцога Эдинбургского.



Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни. Трон занял ее 73-летний сын Чарльз, взявший себе имя Чарльза III.

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