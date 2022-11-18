«Без вас». Посол Великобритании Мелинда Симмонс показала свой вечер без света в Киеве

18 ноября, 13:49
Поделиться:
Мелинда Симмонс поддержала украинцев во время блекаутов (Фото:@Melinda Simmons/Twitter)

Мелинда Симмонс поддержала украинцев во время блекаутов (Фото:@Melinda Simmons/Twitter)

Посол Великобритании Мелинда Симмонс опубликовала в своем Twitter фото в поддержку украинцев, вынужденных по несколько часов в день проводить без электричества.

В четверг, 17 ноября, после новой серии атак РФ на энергетическую структуру Украины, посол Великобритании Мелинда Симмонс решила еще раз поддержать украинцев. Она разместила в своем Twitter фотографию с веткой хлопка и фонариком, являющимся источником света в комнате.

Видео дня

«Без вас», — подписала она свое фото на украинском языке. И добавила хештеги #powercut (выключено электричество) #stillhere (все еще здесь).

https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1593301010532933637

Напомним, «без вас» — это цитата из вечернего обращения президента Украины Владимира Зеленского от 11 сентября после ракетного удара по Харьковской ТЭЦ, когда было обесточено несколько регионов Украины. Эти его слова стали крылатыми.

Читайте также:
Посол Британии о массированной атаке: РФ наносит ракетные удары по Украине после унизительного ухода из Херсона
https://www.youtube.com/watch?v=IRSFg7E74I0
Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Великобритания Мелинда Симмонс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X