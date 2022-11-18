«Без вас». Посол Великобритании Мелинда Симмонс показала свой вечер без света в Киеве

Посол Великобритании Мелинда Симмонс опубликовала в своем Twitter фото в поддержку украинцев, вынужденных по несколько часов в день проводить без электричества.

В четверг, 17 ноября, после новой серии атак РФ на энергетическую структуру Украины, посол Великобритании Мелинда Симмонс решила еще раз поддержать украинцев. Она разместила в своем Twitter фотографию с веткой хлопка и фонариком, являющимся источником света в комнате.

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«Без вас», — подписала она свое фото на украинском языке. И добавила хештеги #powercut (выключено электричество) #stillhere (все еще здесь).

Напомним, «без вас» — это цитата из вечернего обращения президента Украины Владимира Зеленского от 11 сентября после ракетного удара по Харьковской ТЭЦ, когда было обесточено несколько регионов Украины. Эти его слова стали крылатыми.