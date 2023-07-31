Через 19 лет после первого предложения. Актриса Мишель Йео и бывший босс Ferrari F1 Жан Тодт поженились

Звезда нашумевшей комедии Все везде и сразу, оскароносная актриса Мишель Йео вышла замуж за бывшего руководителя команды Ferrari F1 (1993−2007) и бывшего президента Международной автомобильной FIA (2009−2021).

Пара прожила вместе на протяжении 19 лет. Спустя 19 лет после первого предложения 60-летняя Мишель Йео согласилась на брак с 77-летним Жаном Тодтом. Об этом она сообщила у себя в Instragram. Пара поженилась в Женеве.

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«19 лет и ДА!!! Мы поженились! Спасибо нашим семьям, которые любили нас на протяжении этих лет. Мы любим вас и впереди много чего замечательного», — написала Йео.

Поздравил пару бывший пилот Ferrari F1 (2004−2017) Фелипе Масса в своем Instagram и раскрыл подробности знакомства, опубликовав фото приглашения.

«Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года. 26 июля 2004 года Жан Тодт сделал предложение Мишель Йео и она сказала ДА! Сегодня, через 6992 дня 27 июля 2023 года в Женеве в кругу родных и друзей мы рады отпраздновать этот особенный момент», — говорится в приглашении.

Малазийская актриса Мишель Йео получила Оскар 2023 за лучшую женскую роль в фильме Все всегда и одновременно, который стал триумфатором церемонии, получив сразу семь Оскаров.