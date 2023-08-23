«Нужно время». Ольга Харлан рассказала об отношениях с итальянцем и призналась, готова ли к свадьбе и рождению ребенка

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала об отношениях с бойфрендом из Италии Луиджи Самеле и призналась, готова ли к свадьбе и рождению ребенка.

В интервью Маше Ефросининой она вспомнила, как познакомилась с Луиджи, когда ей было 15 лет, а ему — 17 лет.

«У меня был парень на тот момент, мой первый парень. Мы первый раз увиделись на соревнованиях, мне было 15. Я в детстве не была популярной девочкой… И для меня дико было слышать, что он обратил на меня тогда внимание. Во-первых, итальянец. Сильный фехтовальщик. Я знаю, что у него была девушка. Ну и все», — поделилась она.

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Харлан также вспомнила начало отношений с возлюбленным, когда она еще была замужем.

«Я была формально замужем, мы с бывшим мужем не жили вместе, он жил в другой стране, и мы готовили документы на развод. Мы уже не видели друг друга год. Я поехала на соревнования, у меня была операция на плече, я скучала по фехтованию. Мы просто общались, а потом начались переписки. Что-то цепануло… В 2018 году мы начали неофициально встречаться. И это прикольно. Мы пять лет вместе», — сообщила спортсменка.

По словам Харлан, у них с бойфрендом были проблемы в отношениях из-за жизни на расстоянии.

«Мы не виделись, мы жили на две страны. Я в Украине, а он в Италии, и мы виделись раз в месяц. И какие могут быть отношения? Я приезжала на неделю, после того, как не видела человека месяц. И как только начинаешь привыкать к человеку, нужно уезжать. Год мы так жили. И в 2019 году мы поехали на отдых и что-то было не так, мы были далеко друг от друга. И я сказала, что нам нужно решить, чтобы я приехала на месяц в Италию, или мы расстаемся. Мы должны попробовать. В сентябре я поехала к нему в Италию, и тогда мы поняли, что мы хотим бороться за эти отношения и хотим быть вместе больше», — призналась она.

Харлан также сообщила, что готова к семье и ждет предложения от возлюбленного.

«Я жду предложения. Я знаю, что он это сделает, но ему нужно время. Только не знаю, когда. Я знаю, что у нас будет ребенок. Мы все знаем, но нам нужно время. Я уже была готова создавать семью, но мне кажется, что он сейчас не идет на этот шаг, ведь он видит меня за эти 1,5 года в разных состояниях. У нас были даже ссоры из-за этого, что я слишком в новостях, в это вхожу, в эту ситуацию — с борьбой. Ну куда сейчас свадьба, ребенок? Не то настроение», — добавила спортсменка.