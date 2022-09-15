«Ночуют в подвале». Ольга Харлан рассказала о родителях, которые остались в Николаеве

Украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала о решении своих родителей остаться в Николаеве.

Спортсменка призналась в новом интервью, что уговаривала родителей уехать из родного Николаева к ней в Италию, где она живет вместе со своим бойфрендом. Однако они отказались покидать родной дом.

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«Убедить их очень сложно. Я очень на этом настаивала, но они мне дали понять, что они никуда не поедут. Там их родители, там их дом, и они, если придется, я уверена, что встанут перед танками», — рассказала она.

Харлан призналась, что ее родители ночуют в подвале своего частного дома, потому что город постоянно обстреливают.

Фото: Rostyslove Production/YouTube

«Мои родители не хотят уезжать. Не хотят уезжать из их дома, потому что Николаев — это их дом. Они не хотят отдавать кому-то Николаев. Мама сказала: „Не дай Бог они прорвутся, и только тогда мы поедем“. Обстрелы — это очень страшно, это ужасно. Мои родители уже пять месяцев, потому что первый месяц они были в Ивано-Франковске, ночуют в подвале. Мы живем в частном доме, но уже пять месяцев, можно сказать, они живут под землей», — поделилась она.

Харлан добавила, что ей удалось уговорить уехать из Николаева свою родную сестру с племянником, которые сейчас живут с ней в Италии.

«Я сейчас в Италии, в Болонье. И здесь я была 16 февраля, здесь я нахожусь много времени уже. Я здесь тренировалась и тренируюсь. После 24 февраля я забрала свою родную сестру со своим племянником. Уже шесть месяцев они здесь», — сообщила спортсменка.

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