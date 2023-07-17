«Брэдли снова спас нам жизнь». Олег Сенцов получил ранение во время боевого выхода

Украинский режиссер и военный Олег Сенцов сообщил в Facebook, что во время десантирования его подразделение попало под артиллерийский обстрел.

Подразделение Олега Сенцова во время десантирования попало под артиллерийский обстрел. Осколочные ранения получили трое. Олегу Сенцову вытащили осколки из лица, а мелкие в руке и ноге — осколки останутся. Об этом он сообщил в Facebook. И опубликовал фото из машины скорой помощи. Он также сообщил, что во время артиллерийского обстрела бойцы находились в машине Брэдли, которая спасла им жизнь.

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«Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Брэдли снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном осколки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо — запорожские врачи знают свое дело, спасибо!», — подписал он фото.

На прошлой неделе Олег Сенцов получил легкую контузию. 13 июля, Олегу Сенцову исполнилось 47 лет, а также он, вместе с Оксаной Забужко получил высшую награду Франции — орден Почетного легиона.