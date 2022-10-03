Вступил в ряды ВСУ. Олег Ляшко принял военную присягу

3 октября, 17:21
Поделиться:
Олег Ляшко принял присягу на верность украинскому народу (Фото:@Олег Ляшко/Facebook)

Олег Ляшко принял присягу на верность украинскому народу (Фото:@Олег Ляшко/Facebook)

Бывший народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что вступил в ряды ВСУ и принял военную присягу.

Олег Ляшко поделился в своих социальных сетях видео, на котором он присягает на верность народу Украины. Военнослужащий, принимавший присягу, поздравил солдата Ляшко с торжественным моментом.

Видео дня

«Нет большей чести, чем защита родной Украины. Служу Украинскому народу!» — подписал видео Олег Ляшко.

https://www.facebook.com/LiashkoOV/videos/1144944636418677/

После начала полномасштабного вторжения Олег Ляшко почти не писал о себе в своих социальных сетях, однако делился успехами ВСУ и собственной реакцией на важные события войны, которую Россия развязала против Украины.

За три дня до присяги Олег Ляшко поделился в соцсетях фото в военной форме с собакой. «С друзьями по жизни», — подписал он снимок.

https://www.facebook.com/photo?fbid=640428527438372&set=a.258028382345057
Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Олег Ляшко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X