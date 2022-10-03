Вступил в ряды ВСУ. Олег Ляшко принял военную присягу

Бывший народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что вступил в ряды ВСУ и принял военную присягу.

Олег Ляшко поделился в своих социальных сетях видео, на котором он присягает на верность народу Украины. Военнослужащий, принимавший присягу, поздравил солдата Ляшко с торжественным моментом.

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«Нет большей чести, чем защита родной Украины. Служу Украинскому народу!» — подписал видео Олег Ляшко.

После начала полномасштабного вторжения Олег Ляшко почти не писал о себе в своих социальных сетях, однако делился успехами ВСУ и собственной реакцией на важные события войны, которую Россия развязала против Украины.

За три дня до присяги Олег Ляшко поделился в соцсетях фото в военной форме с собакой. «С друзьями по жизни», — подписал он снимок.