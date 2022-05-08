Возлюбленная Криштиану Роналду раскрыла имя новорожденной дочери и поделилась ее первыми фото

Как известно, нападающий английского клуба Манчестер Юнайтед и его возлюбленная, модель Джорджина Родригес ждали двойню, но во время родов девочка выжила, а мальчик умер.

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На странице в Instagram Джорджина Родригес впервые опубликовала фото новорожденной малышки и рассекретила ее имя. Футболист и модель выбрали для дочери двойное имя.

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«Белла Эсмеральда 18.04.22», — подписала серию кадров Джорджина. Белла Эсмеральда — второй совместный ребенок Роналду и Родригес.

Напомним, у Роналду четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году, Ева и Матео, которые появились на свет в 2017 году от суррогатной матери, а также Алана Мартина, которую в 2017 году родила Джорджина.

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