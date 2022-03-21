Зеленский поблагодарил Милу Кунис и Эштона Кутчера: они собрали $35 млн для украинцев, спасающихся от войны

В начале марта пара пожертвовала $3 млн на помощь украинским беженцам, вынужденным покинуть свои дома после российского вторжения. (Фото:ZelenskyyUa / Twitter)

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер начали кампанию по сбору средств для украинцев, спасающихся от войны, и уже собрали $35 млн.

Об этом в своем Twitter написал Владимир Зеленский.

«Эштон Кутчер и Мила Кунис были среди первых, кто ответил на наше горе. Они уже собрали $35 млн, которые будут отправлены Flexport и Airbnb, чтобы помочь беженцам из Украины. Большое спасибо им за поддержку. Они вдохновляют весь мир», — написал президент.



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В начале марта пара пожертвовала $3 млн в помощь украинским беженцам, вынужденным покинуть свои дома после российского вторжения.

Также они начали кампанию на GoFundMe, чтобы собрать деньги на поддержку украинцев, которые будут направляться на организацию и доставку гуманитарной помощи в места пребывания беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове.

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