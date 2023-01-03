«Лучший в мире папа». Сын Михаэля Шумахера Мик поделился трогательным фото с отцом в день его рождения

Сегодня, 3 января, семикратному чемпиону мира по Формуле-1 Михаэлю Шумахеру исполняется 54 года. Его сын, Мик Шумахер, трогательно поздравил отца в Instagram.

Михаэль Шумахер не появлялся на публике с 2013 года после несчастного случая на горнолыжном курорте. Его единственный сын, Мик Шумахер, который пошел по следам отца и стал гонщиком Формулы-1, трогательно поздравил отца с днем рождения.

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«С днем рождения лучшего отца в мире. Люблю тебя!» — подписал он фото.

В комментариях под постом поклонники передают поздравления Михаэлю Шумахеру: «Продолжай бороться, мы с тобой», «С днем рождения, лучший гонщик всех времен» и др.

На Рождество Мик Шумахер опубликовал фото с матерью Коринной и сестрой Джиной-Марией. В комментариях Мика спросили, как себя чувствует отец и почему его до сих пор нет на фото.

Напомним, семья Шумахеров держит в секрете информацию о состоянии здоровья Михаэля Шумахера.