Принц Гарри в мемуарах рассказал об убийстве 25 талибов в Афганистане. Его раскритиковали военные

Принц Гарри, герцог Сассекский, в автобиографии рассказал, что убил 25 боевиков движения Талибан во время службы в Афганистане. Как сообщает The Guardian, это заявление раскритиковали британские ветераны.

В фрагменте испанского перевода его книги, который опубликовало издание Times, принц вспоминает о службе в Афганистане в 2012—2013 годах, когда он был вторым пилотом боевого вертолета Apache. По его словам, в то время установить точное количество убитых можно было благодаря записи каждой миссии Apache.



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"…Мне казалось важным не бояться этого числа. Итак, мое число — 25. Я не испытываю от него удовлетворения, но оно и не смущает меня… В пылу и неразберихе боя я не думал об этих 25 как о людях. Это были шахматные фигуры, сметенные с доски. Плохих людей уничтожали до того, как они успевали убить хороших", — говорит принц Гарри в книге.

Британский ветеран и полковник в отставке Тим Коллинз раскритиковал принца Гарри и заявил, что «в армии так себя не ведут»: «Мы не делаем насечки на прикладе винтовки. Мы никогда этого не делали».

Он обвинил Гарри в «трагической афере для зарабатывания денег с целью оплатить образ жизни, который он не может себе позволить и который выбрал кто-то другой».

Бывший парашютист сказал, что «никогда не слышал» о том, чтобы кто-то говорил о подсчете убитых — по его мнению, это «грубо и стыдно».



Бывший командующий британской армией в Афганистане, отставной полковник Ричард Кемп считает, что слова принца могут поставить под угрозу его безопасность и навредить британским военным. В то же время он сказал, что солдаты рассказывали о людях, которых убили или ранили, в частном порядке, иногда чтобы «отойти после периода боя», пишет BBC.

Заявление сына короля Чарльза III также прокомментировал влиятельный член афганского правительства Анас Хаккани: «Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, это были люди; у них были семьи, которые ждали их дома. Среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности очистить свою совесть и признаться в своих военных преступлениях».



Книга мемуаров принца Гарри Spare (Запасной) выходит в печать в Британии 10 января 2023 года.