Люк Скайуокер с нами. Актер Марк Хэмилл стал амбассадором UNITED24

29 сентября, 19:51
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Марк Хэмилл поможет собирать средства на Армию дронов для защитников Украины (Фото:Офис президента)

Марк Хэмилл поможет собирать средства на Армию дронов для защитников Украины (Фото:Офис президента)

Американский актер Марк Хэмилл, который исполнил роль Люка Скайуокера в саге Звездные войны, стал амбассадором платформы UNITED24.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook в четверг, 29 сентября.

«Он первый амбассадор, который будет помогать собирать средства на поддержку наших защитников, на Армию дронов. Это сложная, но очень важная миссия», — подчеркнул глава государства.

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На платформе UNITED24 отметили, что Хэмилл поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения Украины.

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"…Для меня честь стать амбассадором Армии дронов по приглашению президента Зеленского. Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас лучшее время для того, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла", — заявил актер.

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1 июля Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 заявили, что собирают Армию дронов. На первом этапе планировалось закупить 200 беспилотников для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров и оставаться почти незаметными для врага.

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Присоединиться к сбору можно из любой точки мира, внеся донат через платформу UNITED24, или задонатить разведчикам свой дрон. По состоянию на 29 сентября защитники Украины получили 986 беспилотников благодаря помощи доноров.

https://www.youtube.com/embed/v8nQlosYsg8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Звездные войны Беспилотники БПЛА Американский актер Владимир Зеленский Поддержка Украины Актеры Дроны Война России против Украины

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