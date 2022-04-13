Ложь жены Медведчука. Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа, заявив, что тот «не нарушал никаких законов»

Оксана Марченко, жена задержанного лидера прокремлевской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленно освободить ее мужа.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Видеообращение Марченко опубликовала в своих соцсетях.

«Прошу вас немедленно предпринять все действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ», — сказала Марченко в видео.

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Она утверждает, что ее муж якобы «не нарушал никаких законов Украины [на самом деле это неправда — он, помимо всего, сбежал из-под домашнего ареста в начале войны — ред.] и не покидал ее территорию». Также, по ее словам, нардеп ОПЗЖ «всегда выступал за мир и диалог».

«Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и международного права», — говорит Марченко.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ». Марченко 13 апреля обратилась к Зеленскому и потребовала освободить Медведчука, заявив, что СБУ «незаконно его удерживает».

Марченко покинула территорию Украины 18 февраля до начала вторжения России в Украину. По данным СМИ, автомобиль Марченко вместе с двумя мужчинами (предположительно охранниками) выехал в Беларусь через КПП в Черниговской области.

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