«Мы их дожмем». Лилия Подкопаева рассказала об эмоциях после возвращения в Украину и высказалась о ситуации с Олимпийским комитетом

Украинская спортсменка, гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала о своих эмоциях после возвращения в Украину из США впервые с начала полномасштабной войны.

Подкопаева появилась в эфире телемарафона и сообщила, что была счастлива вернуться в родную страну, но вместе с тем призналась, что ей было страшно во время воздушной тревоги.

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«Когда поездом приехала в Киев и увидела людей, жизнь у которых продолжается, это меня вдохновило. Но потом, когда услышала воздушную тревогу и взрывы, все изменилось за одну минуту. Становится жутко. ​​Будто падаешь в бездну и не можешь себя остановить», — призналась спортсменка.

Она также обсудила ситуацию с Международным олимпийским комитетом, который хочет разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях.

«Я верю, что мы дожмем (МОК), нам удастся это сделать. Когда об этом стало известно, я написала открытое письмо во все международные федерации, от себя лично, как олимпийская чемпионка, как гражданка Украины. Все, что угодно, но спорт не может быть нейтральным. Каждый спортсмен — это тот человек, который является рупором и представляет страну на международных аренах. Хочу поблагодарить Президента Украины Владимира Зеленского и Министерство иностранных дел за то, что они держат руку на пульсе, чтобы дожать МОК», — заявила Подкопаева.