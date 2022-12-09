«Спорт не должен быть вне политики». Лилия Подкопаева призвала бойкотировать Россию на Олимпиаде
Подкопаева обратилась к Международному олимпийскому комитету (Фото:podkopayeva_official/Instagram)
Украинская спортсменка, гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева призвала бойкотировать Россию на Олимпиаде, подчеркнув, что спорт не имеет права быть вне политики.
Об этом она написала на своей странице в Instagram, где опубликовала свое архивное фото с украинским флагом, сделанное на Олимпиаде в 1996 году.
Подкопаева обратилась к Международному олимпийскому комитету и его президенту Томасу Баху.
«Мы не можем допустить разрешения России участвовать в любой спортивной деятельности в Мире после того, как они убили 184 украинских спортсмена. Приглашать их означает поддерживать войну и преступления, совершенные россиянами. Спорт не должен быть вне политики, вне смертей людей и разрушений Украины», — заявила спортсменка.