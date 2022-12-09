«Спорт не должен быть вне политики». Лилия Подкопаева призвала бойкотировать Россию на Олимпиаде

Украинская спортсменка, гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева призвала бойкотировать Россию на Олимпиаде, подчеркнув, что спорт не имеет права быть вне политики.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, где опубликовала свое архивное фото с украинским флагом, сделанное на Олимпиаде в 1996 году.

Подкопаева обратилась к Международному олимпийскому комитету и его президенту Томасу Баху.

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«Мы не можем допустить разрешения России участвовать в любой спортивной деятельности в Мире после того, как они убили 184 украинских спортсмена. Приглашать их означает поддерживать войну и преступления, совершенные россиянами. Спорт не должен быть вне политики, вне смертей людей и разрушений Украины», — заявила спортсменка.