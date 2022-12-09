«Спорт не должен быть вне политики». Лилия Подкопаева призвала бойкотировать Россию на Олимпиаде

9 декабря, 13:14
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Подкопаева обратилась к Международному олимпийскому комитету (Фото:podkopayeva_official/Instagram)

Подкопаева обратилась к Международному олимпийскому комитету (Фото:podkopayeva_official/Instagram)

Украинская спортсменка, гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева призвала бойкотировать Россию на Олимпиаде, подчеркнув, что спорт не имеет права быть вне политики.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, где опубликовала свое архивное фото с украинским флагом, сделанное на Олимпиаде в 1996 году.

Подкопаева обратилась к Международному олимпийскому комитету и его президенту Томасу Баху.

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«Мы не можем допустить разрешения России участвовать в любой спортивной деятельности в Мире после того, как они убили 184 украинских спортсмена. Приглашать их означает поддерживать войну и преступления, совершенные россиянами. Спорт не должен быть вне политики, вне смертей людей и разрушений Украины», — заявила спортсменка.

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Редактор: Вероника Шмитт

Теги:   Олимпиада Лилия Подкопаева

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